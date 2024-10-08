Чрезвычайная ситуация

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Октябрь
В Башкирии оценили урожай жуткого лета
8 октября, 16:36
Сентябрь
Тотальный режим ЧС ввели в Башкирии
10 сентября, 12:15
Спящего ребенка из пожара на руках вынес выходной спасатель в Башкирии
9 сентября, 09:39
Август
Видео. Отважный синий трактор не сдался и победил в Башкирии
29 августа, 13:28
В Уфе загорелся автобус
29 августа, 04:24
Срочно. В Башкирии произошла крупная коммунальная авария
28 августа, 17:43
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
28 августа, 04:45
Башкирского Робинзона Крузо нашли спасатели
26 августа, 18:03
Дожди уничтожили 200 га урожая в Башкирии
23 августа, 15:10
Режим ЧС ввели в Башкирии
23 августа, 04:48
Дождь на миллиард рублей прошел в Башкирии
19 августа, 13:22
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
18 августа, 07:34
В Башкирию хлынет в два раза больше человек
12 августа, 11:31
Потоп в Башкирии — последние новости
На утро 7 августа 2024 года в Башкортостане наблюдаются две критические ситуации, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
7 августа, 05:10
Потоп в Башкирии — последние новости
Ситуация с подтоплением и оползнями в Республике продолжает меняться, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
6 августа, 04:42
В Башкирии мужчина сгорел заживо
В Иглинском районе, 4 августа, в селе Турбаслы вспыхнул огонь, забравший жизнь 24-летнего мужчины, сообщает МЧС России.
4 августа, 04:45
Июль
Видео. Башкирию продолжает смывать
В результате сильных дождей уровень воды в реке Башарт значительно поднялся, что привело к разрушению дорог и мостов в Бурзянском районе, сообщает главное управление МЧС России по РБ.
26 июля, 12:02

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