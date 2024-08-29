В Уфе загорелся автобус

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Утром, 29 августа, в Уфе произошло ЧП: автобус марки КАВЗ, находившийся без пассажиров, вспыхнул прямо во время движения. Как известно, благодаря оперативным действиям пожарных МЧС России и отсутствию людей внутри транспортного средства обошлось без жертв и травмированных.
По словам водителя автобуса, возгорание началось внезапно. После этого водитель сразу же принял решение остановить автобус и покинуть его.
Очевидцы происшествия отметили масштабность огня и его стремительное распространение.
— Мы стояли на остановке и увидели огромный черный дым. Это было очень страшно! Я думала, что кто-то мог пострадать, — поделился своими впечатлениями один из очевидцев.
Этот случай напоминает о похожем инциденте в июле 2024 года, когда другой автобус также загорелся во время движения в Уфе на проспекте Октября в районе Госцирка. На записи с городской камеры наблюдения видно, как густые клубы дыма вырывались из задней части автобуса, оставляя за собой зловещий след в воздухе.