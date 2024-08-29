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Published Сегодня, 04:24

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Updated Сегодня, 04:26

В Уфе загорелся автобус

В Уфе загорелся автобус

29 августа 2024, 04:24
Фото: МЧС России
Возгорание произошло на улице Авроры вблизи остановки общественного транспорта «Президент-отель», сообщает МЧС России.

Утром, 29 августа, в Уфе произошло ЧП: автобус марки КАВЗ, находившийся без пассажиров, вспыхнул прямо во время движения. Как известно, благодаря оперативным действиям пожарных МЧС России и отсутствию людей внутри транспортного средства обошлось без жертв и травмированных.

По словам водителя автобуса, возгорание началось внезапно. После этого водитель сразу же принял решение остановить автобус и покинуть его.

Фото: МЧС России

Очевидцы происшествия отметили масштабность огня и его стремительное распространение.

— Мы стояли на остановке и увидели огромный черный дым. Это было очень страшно! Я думала, что кто-то мог пострадать, — поделился своими впечатлениями один из очевидцев.

Этот случай напоминает о похожем инциденте в июле 2024 года, когда другой автобус также загорелся во время движения в Уфе на проспекте Октября в районе Госцирка. На записи с городской камеры наблюдения видно, как густые клубы дыма вырывались из задней части автобуса, оставляя за собой зловещий след в воздухе.

В Уфе автобус загорелся на ходу
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