В Уфе загорелся автобус

Этот случай напоминает о похожем инциденте в июле 2024 года, когда другой автобус также загорелся во время движения в Уфе на проспекте Октября в районе Госцирка. На записи с городской камеры наблюдения видно, как густые клубы дыма вырывались из задней части автобуса, оставляя за собой зловещий след в воздухе.