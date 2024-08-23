Дожди уничтожили 200 га урожая в Башкирии

На фоне данной ситуации фермеры продолжают борьбу за сохранение оставшихся урожаев. К 23 августа в регионе было собрано лишь 11% от общего объема зерновых и зернобобовых культур. На данный момент валовый сбор составляет всего 528 тысяч тонн при средней урожайности свыше 29 центнеров с гектара.