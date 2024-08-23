Дожди уничтожили 200 га урожая в Башкирии

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
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Updated Сегодня, 15:13
Ситуация в аграрном секторе Башкортостана остается критической. Необычно продолжительные дожди стали причиной значительного ущерба для местных фермеров.
Глава республики Радий Хабиров в четверг, 22 августа, подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации, который охватывает более половины регионов республики. Это решение стало ответом на сложные метеорологические условия, которые привели к переувлажнению почвы и гибели сельскохозяйственных культур.
По предварительным данным, общее количество поврежденных сельхозугодий составляет около 200 гектаров. По информации Башгидрометцентра на 20 августа, переувлажнение почвы наблюдается практически повсеместно: из 31 метеостанции республики опасные метеоявления были зафиксированы на 27.
На фоне данной ситуации фермеры продолжают борьбу за сохранение оставшихся урожаев. К 23 августа в регионе было собрано лишь 11% от общего объема зерновых и зернобобовых культур. На данный момент валовый сбор составляет всего 528 тысяч тонн при средней урожайности свыше 29 центнеров с гектара.