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Дожди уничтожили 200 га урожая в Башкирии

Дожди уничтожили 200 га урожая в Башкирии

23 августа 2024, 15:10
Фото: Минсельхоз РБ
В результате сильных дождей, затопивших поля, Башкирия столкнулась с разрушительными последствиями для сельского хозяйства, сообщает Минсельхоз Башкирии.

Ситуация в аграрном секторе Башкортостана остается критической. Необычно продолжительные дожди стали причиной значительного ущерба для местных фермеров.

Режим ЧС ввели в Башкирии
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Глава республики Радий Хабиров в четверг, 22 августа, подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации, который охватывает более половины регионов республики. Это решение стало ответом на сложные метеорологические условия, которые привели к переувлажнению почвы и гибели сельскохозяйственных культур.

По предварительным данным, общее количество поврежденных сельхозугодий составляет около 200 гектаров. По информации Башгидрометцентра на 20 августа, переувлажнение почвы наблюдается практически повсеместно: из 31 метеостанции республики опасные метеоявления были зафиксированы на 27.

На фоне данной ситуации фермеры продолжают борьбу за сохранение оставшихся урожаев. К 23 августа в регионе было собрано лишь 11% от общего объема зерновых и зернобобовых культур. На данный момент валовый сбор составляет всего 528 тысяч тонн при средней урожайности свыше 29 центнеров с гектара.

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