Дождь на миллиард рублей прошел в Башкирии

В 2024 году уборка зерновых культур в Республике началась с непростой ноты. На оперативном совещании правительства Башкортостана вице-премьер и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил о том, что на данный момент убрано лишь 6% от запланированных площадей. С учетом сложной погодной ситуации, обмолочено всего 137 тыс. гектаров, а валовый сбор зерна составил 416 тыс. тонн при средней урожайности 30,4 центнера с гектара.