Дождь на миллиард рублей прошел в Башкирии

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В 2024 году уборка зерновых культур в Республике началась с непростой ноты. На оперативном совещании правительства Башкортостана вице-премьер и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил о том, что на данный момент убрано лишь 6% от запланированных площадей. С учетом сложной погодной ситуации, обмолочено всего 137 тыс. гектаров, а валовый сбор зерна составил 416 тыс. тонн при средней урожайности 30,4 центнера с гектара.
По словам министра, из посевов озимых культур убрана только треть, а еще треть погибла из-за неблагоприятных условий. Оставшуюся часть урожая планируется убрать при условии улучшения погоды. Тем не менее, длительные дожди затрудняют работы на полях. Ущерб от переувлажнения почвы уже достиг внушительной суммы — 1,06 млрд рублей.
Для решения возникших проблем правительство Республики подготовило проект распоряжения о введении режима чрезвычайной ситуации с 11 июля по 11 сентября 2024 года. В настоящее время информация об ущербе поступает из 33 районов Республики; ожидается также отчет от остальных муниципалитетов.
Помимо потерь в области зерновых культур, министр уделил внимание заготовке кормов для животноводства. По его словам, на сегодняшний день скошено около 57% площадей с кормовыми культурами: заготовлено уже 384 тыс. тонн сена (55%) и более миллиона тонн сенажа (91%). Начинается заготовка силоса, что должно помочь обеспечить животных необходимыми кормами даже в условиях текущих трудностей.