Тотальный режим ЧС ввели в Башкирии

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Ситуация с гибелью сельхозкультур в Республике стала критической еще в августе 2024 года, когда обстановку признали чрезвычайной в 50 районах и Кумертау. Однако сейчас список пострадавших территорий расширился — к ним добавились Альшеевский, Бурзянский, Дюртюлинский и Хайбуллинский районы. Это свидетельствует о том, что проблемы с погодными условиями затронули весь регион.
Кроме того, срок действия режима ЧС был продлен на два дня — с 11 июля до 22 августа. В распоряжении также уточнено требование к районам по предоставлению документов в Минсельхоз для обоснования ущерба от гибели культур: срок подачи был перенесен с 5 на 9 сентября.
В министерстве сельского хозяйства ранее сообщали, что непрекращающиеся дожди не позволяют убрать ни кормовые, ни зерновые культуры даже при наличии всех необходимых ресурсов.