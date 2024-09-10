Тотальный режим ЧС ввели в Башкирии

Ситуация с гибелью сельхозкультур в Республике стала критической еще в августе 2024 года, когда обстановку признали чрезвычайной в 50 районах и Кумертау. Однако сейчас список пострадавших территорий расширился — к ним добавились Альшеевский, Бурзянский, Дюртюлинский и Хайбуллинский районы. Это свидетельствует о том, что проблемы с погодными условиями затронули весь регион.