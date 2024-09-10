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Тотальный режим ЧС ввели в Башкирии

Тотальный режим ЧС ввели в Башкирии

10 сентября 2024, 12:15
Фото: 1MI
Режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за переувлажнения почвы, теперь действует во всех 54 районах Республики и в городе Кумертау, об этом сообщает распоряжение главы региона Радия Хабирова за 9 сентября.

Ситуация с гибелью сельхозкультур в Республике стала критической еще в августе 2024 года, когда обстановку признали чрезвычайной в 50 районах и Кумертау. Однако сейчас список пострадавших территорий расширился — к ним добавились Альшеевский, Бурзянский, Дюртюлинский и Хайбуллинский районы. Это свидетельствует о том, что проблемы с погодными условиями затронули весь регион.

Кроме того, срок действия режима ЧС был продлен на два дня — с 11 июля до 22 августа. В распоряжении также уточнено требование к районам по предоставлению документов в Минсельхоз для обоснования ущерба от гибели культур: срок подачи был перенесен с 5 на 9 сентября.

В министерстве сельского хозяйства ранее сообщали, что непрекращающиеся дожди не позволяют убрать ни кормовые, ни зерновые культуры даже при наличии всех необходимых ресурсов.

Режим ЧС ввели в Башкирии
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