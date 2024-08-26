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Published Сегодня, 18:03

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Башкирского Робинзона Крузо нашли спасатели

Башкирского Робинзона Крузо нашли спасатели

26 августа 2024, 18:03
Фото: 1MI
Мужчина застрял на «необитаемом острове» совсем один, рассказали в Госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям.

Под Салаватом пожилой мужчина застрял на острове, пытаясь поймать своих гусей. Мужчина заметил, что птицы перебрались на другой берег и решил перегнать питомцев обратно, однако пошло всё не по плану. До суши 61-летний мужчина благополучно добрался, оставленную на берегу резиновую лодку же в это время унесло течением.

Сельчанину, к счастью, повезло — по реке Юрюзани сплавлялись дежурные спасатели, которые услышали крики мужчины и транспортировали его на другой берег.

Бабушка три дня прожила в лесу на одних ягодах в Башкирии
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Ранее пенсионерка из Башкирии три дня прожила в лесу на одних ягодах и росе — пожилая женщина чудом не погибла в экстремальных условиях.

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