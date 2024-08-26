Башкирского Робинзона Крузо нашли спасатели

Под Салаватом пожилой мужчина застрял на острове, пытаясь поймать своих гусей. Мужчина заметил, что птицы перебрались на другой берег и решил перегнать питомцев обратно, однако пошло всё не по плану. До суши 61-летний мужчина благополучно добрался, оставленную на берегу резиновую лодку же в это время унесло течением.