Башкирского Робинзона Крузо нашли спасатели

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Под Салаватом пожилой мужчина застрял на острове, пытаясь поймать своих гусей. Мужчина заметил, что птицы перебрались на другой берег и решил перегнать питомцев обратно, однако пошло всё не по плану. До суши 61-летний мужчина благополучно добрался, оставленную на берегу резиновую лодку же в это время унесло течением.
Сельчанину, к счастью, повезло — по реке Юрюзани сплавлялись дежурные спасатели, которые услышали крики мужчины и транспортировали его на другой берег.
Ранее пенсионерка из Башкирии три дня прожила в лесу на одних ягодах и росе — пожилая женщина чудом не погибла в экстремальных условиях.