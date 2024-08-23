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Режим ЧС ввели в Башкирии

Режим ЧС ввели в Башкирии

23 августа 2024, 04:48
Фото: 1MI
Распоряжение об этом подписал глава региона Радий Хабиров.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Башкортостане на территории 51 одного муниципалитета — в документе говорится о 50 районах республики и городском Кумертау. Причиной введения таких мер является сильный переизбыток влаги в почве после обильных дождей в июле–августе 2024 года — аномальное количество осадков привело к гибели посевов.

Особый режим функционирования госорганов будет действовать как минимум до 11 сентября. Конкретные действия по смягчению последствий буйства стихии главам муниципалитетов поручили согласовать с аграриями до 5 сентября.

Режим ЧС в Башкирии поставили на паузу
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Как сообщал Mkset, разговоры о введении режима ЧС на территории региона велись с самого начала августа. Хабиров указывал на необходимость финансовой помощи пострадавшим от непогоды районам и принятии мер поддержки сельских жителей. В Минсельхозе ранее отмечали, что непрекращающиеся дожди «не дают убрать ни кормовые, ни зерновые культуры» даже при наличии всех нужных для этого ресурсов.

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