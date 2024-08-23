Режим ЧС ввели в Башкирии

Как сообщал Mkset, разговоры о введении режима ЧС на территории региона велись с самого начала августа. Хабиров указывал на необходимость финансовой помощи пострадавшим от непогоды районам и принятии мер поддержки сельских жителей. В Минсельхозе ранее отмечали, что непрекращающиеся дожди «не дают убрать ни кормовые, ни зерновые культуры» даже при наличии всех нужных для этого ресурсов.