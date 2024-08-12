В Башкирию хлынет в два раза больше человек

Поток агротуристов в Башкирию в 2025 году может достичь более 30 000 человек. Со слов главы регионального Минсельхоза Ильшата Фазрахманова, к концу 2024 года количество туристов на этом направлении достигнет уже 16 000, а в следующем — увеличится вдвое.