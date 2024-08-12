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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Башкирию хлынет в два раза больше человек

В Башкирию хлынет в два раза больше человек

12 августа 2024, 11:31
Фото: 1MI
Прогноз на 2025 год озвучили в ходе правительственного совещания в понедельник, 12 августа.

Поток агротуристов в Башкирию в 2025 году может достичь более 30 000 человек. Со слов главы регионального Минсельхоза Ильшата Фазрахманова, к концу 2024 года количество туристов на этом направлении достигнет уже 16 000, а в следующем — увеличится вдвое.

Глава Башкирии Радий Хабиров между тем отметил, что из федерального бюджета России башкортостанским проектам агротуризма выделили порядка ₽59 млн.

Министерство сельского хозяйства страны планирует провести аналогичный конкурс в 2025 году, приём заявок на него уже стартовал. Число проектов-конкурсантов из республики в настоящий момент составляет девять заявок — как и в 2024 году.

В Башкирии отложили ввод режима ЧС
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии решили отложить введение режима чрезвычайной ситуации из-за аномально высокой влажности почвы.

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