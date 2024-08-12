В Башкирию хлынет в два раза больше человек

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Поток агротуристов в Башкирию в 2025 году может достичь более 30 000 человек. Со слов главы регионального Минсельхоза Ильшата Фазрахманова, к концу 2024 года количество туристов на этом направлении достигнет уже 16 000, а в следующем — увеличится вдвое.
Глава Башкирии Радий Хабиров между тем отметил, что из федерального бюджета России башкортостанским проектам агротуризма выделили порядка ₽59 млн.
Министерство сельского хозяйства страны планирует провести аналогичный конкурс в 2025 году, приём заявок на него уже стартовал. Число проектов-конкурсантов из республики в настоящий момент составляет девять заявок — как и в 2024 году.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии решили отложить введение режима чрезвычайной ситуации из-за аномально высокой влажности почвы.