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Updated Сегодня, 04:45

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

6 августа 2024, 04:42
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Ситуация с подтоплением и оползнями в Республике продолжает меняться, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

На утро 6 августа 2024 года в Башкортостане наблюдается несколько значительных изменений, связанных с дождевыми паводками. В частности, на контроле находятся две критические ситуации: подтопление автодороги в Уфе и сход оползня в Бурзянском районе. Однако, по информации Госкомитета РБ по ЧС, подтопленных домов или придомовых территорий не зафиксировано.

В то же время уровень воды в реках республики продолжает колебаться. На реке Белая в городе Бирск был отмечен подъем уровня воды на 15 см за сутки, текущий уровень составил 392 см. Напомним, что выход реки на пойму начинается при уровне 820 см. В районе Монумента Дружбы города Уфы уровень воды увеличился на 5 см и достиг отметки 346 см при критическом уровне выхода на пойму — 600 см.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Позитивные изменения также наблюдаются: уровень воды снизился на нескольких участках рек. Так, например, в селе Бугульчан Куюргазинского района уровень воды упал на 33 см, а в Мелеузе — на 32 см.

Мониторинг водохранилищ республики продолжается: специалисты внимательно следят за изменениями уровня воды и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

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