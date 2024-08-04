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В Башкирии мужчина сгорел заживо

В Башкирии мужчина сгорел заживо

4 августа 2024, 04:45
Фото: МЧС России
В Иглинском районе, 4 августа, в селе Турбаслы вспыхнул огонь, забравший жизнь 24-летнего мужчины, сообщает МЧС России.

На улице Центральной в одноэтажном бревенчатом доме размером 5×5 метров разразился пожар. Сигнал о возгорании поступил экстренным службам, и огнеборцы МЧС России совместно с Госкомитетом РБ по ЧС оперативно прибыли на место происшествия. Пожар был быстро локализован и потушен, однако, спасти жизнь молодого человека не удалось.

При разборе завалов на месте пожара было обнаружено тело погибшего. В настоящее время работает следственно-оперативная группа, которая будет выяснять причины возникновения огня. Специалисты анализируют обстоятельства трагедии и собирают доказательства для дальнейшего расследования.

Фото: МЧС России
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