В Башкирии мужчина сгорел заживо

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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На улице Центральной в одноэтажном бревенчатом доме размером 5×5 метров разразился пожар. Сигнал о возгорании поступил экстренным службам, и огнеборцы МЧС России совместно с Госкомитетом РБ по ЧС оперативно прибыли на место происшествия. Пожар был быстро локализован и потушен, однако, спасти жизнь молодого человека не удалось.
При разборе завалов на месте пожара было обнаружено тело погибшего. В настоящее время работает следственно-оперативная группа, которая будет выяснять причины возникновения огня. Специалисты анализируют обстоятельства трагедии и собирают доказательства для дальнейшего расследования.