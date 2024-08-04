В Башкирии мужчина сгорел заживо

На улице Центральной в одноэтажном бревенчатом доме размером 5×5 метров разразился пожар. Сигнал о возгорании поступил экстренным службам, и огнеборцы МЧС России совместно с Госкомитетом РБ по ЧС оперативно прибыли на место происшествия. Пожар был быстро локализован и потушен, однако, спасти жизнь молодого человека не удалось.