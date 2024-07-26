Башкирию продолжает смывать

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
На фоне обильных осадков, превратившихся в настоящую стихию, река Башарт в деревне Саргая Бурзянского района вышла из берегов, вызвав серьезные последствия для местного населения и инфраструктуры.
Дорога, соединяющая трассу села Старосубхангулово и деревню Саргая, была размыта на двух участках, а мост через реку Бешаке стал непригодным для проезда.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, угроза для жителей Саргаи отсутствует. Проезд к деревне был обеспечен через резервную дорогу, проходящую через соседнюю деревню Кулганино. На данный момент уровень рек Башарт и Большой Апшак постепенно снижается.
Спасатели Госкомитета РБ по ЧС также оказали помощь пятерым туристам, которые оказались заблокированными на одной стороне реки и нуждались в возвращении домой. В числе пострадавших были два ребенка.
Специалисты организовали переправу с помощью бревна и периллов, что позволило безопасно перевести туристов на другую сторону реки. Все они были доставлены в безопасное место и в дальнейшем будут транспортированы в город Белорецк.