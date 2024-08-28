В Башкирии произошла крупная коммунальная авария

Пальчинский указал, что рабочим потребовалось немало времени, чтобы найти точное место порыва. Сейчас коммунальщики заняты откачкой воды. При необходимости в воде жители многоквартирных домов и частного сектора могут обратиться на горячую линию «Октябрьсккоммунводоканал» 5-30-36.