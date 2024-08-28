В Башкирии произошла крупная коммунальная авария

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
Авария случилась вечером среды, 28 августа, на улице Клинова. Со слов главы городской администрации Алексея Пальчинского, утечка случилась на трубе 500 мм. Множество адресов на время устранения порыва остались без водоснабжения. Им власти пообещали подвозы воды — сейчас работают две машины.
Пальчинский указал, что рабочим потребовалось немало времени, чтобы найти точное место порыва. Сейчас коммунальщики заняты откачкой воды. При необходимости в воде жители многоквартирных домов и частного сектора могут обратиться на горячую линию «Октябрьсккоммунводоканал» 5-30-36.
Сам чиновник также выехал на место происшествия и отснял оттуда запись со своим участием, на которой отчитался об инциденте.
Как сообщал Mkset, крупная коммунальная авария произошла в начале лета в Учалах. Тогда без воды остались порядка 23 тысяч человек.