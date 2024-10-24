Аномальная погода

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Октябрь
Какая зима будет в Башкирии
24 октября, 08:19
Башкирию ждет лютая зима
16 октября, 11:28
Температурные качели ждут Башкирию
15 октября, 11:33
Сентябрь
Новая точка «вечной мерзлоты» обнаружена в Башкирии
25 сентября, 04:07
Август
Долгожданное тепло придет в Башкирию
25 августа, 05:48
Июль
Активный циклон: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение
23 июля, 13:31
Видео. Град побил всё в Башкирии
Жители региона с ужасом и вздохами сожаления осматривают последствие выпадения ледяных осадков и делятся кадрами в соцсетях.
23 июля, 05:46
Резкое ухудшение погоды ждет жителей Башкирии
22 июля, 13:09
Жара в Башкирии перешагнула +40°С
5 июля, 11:52
Как пережить жару в Уфе: 9 проверенных лайфхаков
4 июля, 11:52
Погода в Уфе удивит аномалией
4 июля, 05:59
Июнь
Иранская жара в Уфе: каким станет климат в столице Башкирии через несколько лет?
27 июня, 13:18
Предстоящая неделя будет холодной и дождливой в Башкирии
24 июня, 09:53
Июль в Башкирии будет прохладным и дождливым
Синоптики Гидрометцентра спрогнозировали погоду в регионе на предстоящий месяц.
20 июня, 04:06
Когда кончится жара в Башкирии
Отступлению жары из Башкортостана будут предшествовать дожди, сильный ветер и грозы, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
18 июня, 12:16

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