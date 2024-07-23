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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Град побил всё в Башкирии

Град побил всё в Башкирии

23 июля 2024, 05:46
Фото: Соцсети
Жители региона с ужасом и вздохами сожаления осматривают последствие выпадения ледяных осадков и делятся кадрами в соцсетях.

Социальные сети заполнились шокирующими видео и фотографиями, на которых видно, как белая пелена града укрыла зеленую траву и повредила урожай в Башкирии.

В деревне Рассвет местные жители делятся своими впечатлениями от увиденного. На одном из видео мужчина демонстрирует, как его нога проваливается в слой града, словно в снег.

— Я никогда не видел ничего подобного, — комментирует он.

Очевидец из Илишевского района показывает масштаб разрушений: теплицы с урожаем полностью уничтожены, а ледяные шарики на фоне мужской ладони выглядят огромными.

— Надеюсь, что мы сможем восстановить то, что потеряли, — добавляет один из жителей.

Метеорологи предупреждают о возможных новых осадках, призывая жителей быть внимательными и осторожными в условиях непогоды.

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