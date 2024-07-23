Град побил всё в Башкирии

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Социальные сети заполнились шокирующими видео и фотографиями, на которых видно, как белая пелена града укрыла зеленую траву и повредила урожай в Башкирии.
В деревне Рассвет местные жители делятся своими впечатлениями от увиденного. На одном из видео мужчина демонстрирует, как его нога проваливается в слой града, словно в снег.
— Я никогда не видел ничего подобного, — комментирует он.
Очевидец из Илишевского района показывает масштаб разрушений: теплицы с урожаем полностью уничтожены, а ледяные шарики на фоне мужской ладони выглядят огромными.
— Надеюсь, что мы сможем восстановить то, что потеряли, — добавляет один из жителей.
Метеорологи предупреждают о возможных новых осадках, призывая жителей быть внимательными и осторожными в условиях непогоды.