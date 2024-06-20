Июль в Башкирии будет прохладным и дождливым

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Обещанное жаркое лето в Башкирии, похоже, так и не наступит. Две недели июньского тепла сменились прохладной и дождливой погодой, которая сохранит свою особенность на протяжении первой половины июля, сообщают синоптики.
С начала следующей недели температура воздуха опустится до +16 градусов в темное время суток и +22 градусов в дневное время. С началом нового месяца станет еще прохладнее, по ночам будет уже +14 градусов и дожди. Однако после 15 июля температурный фон выровнится и станет стабильно теплым. До +18.20 градусов по ночам и до +25 градусов днем.
— Лето аномально жарким не будет. В эти месяцы жителей Башкирии будут навещать постоянные циклоны с влажной и теплой погодой. Это очень хорошо для животного мира и растений, влаги будет предостаточно. Однако и покупаться и насладиться жарой мы еще успеем. Вторая половина июля и возможно начало августа будут довольно теплыми, — рассказали синоптики.