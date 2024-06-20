Июль в Башкирии будет прохладным и дождливым

С начала следующей недели температура воздуха опустится до +16 градусов в темное время суток и +22 градусов в дневное время. С началом нового месяца станет еще прохладнее, по ночам будет уже +14 градусов и дожди. Однако после 15 июля температурный фон выровнится и станет стабильно теплым. До +18.20 градусов по ночам и до +25 градусов днем.