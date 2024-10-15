Температурные качели ждут Башкирию

Posted 15 октября, 11:33
Published 15 октября, 11:33
Modified 15 октября, 11:36
Updated 15 октября, 11:36
Погода в Башкирии 16 октября ожидается без осадков. Жители региона ощутят на себе все прелести переменной облачности и резких перепадов температуры. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах -6 до -11°C, а в некоторых местах температура может подняться до -1°C. Днем ожидается комфортная осенняя погода: воздух прогреется до +6…+11°C.
Южный и юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с будет способствовать формированию такой контрастной погоды. Однако синоптики предупреждают, что ночью и утром на автодорогах возможен туман с видимостью всего 500-1000 метров.
Что касается погоды в Уфе, то здесь картина немного схожа: переменная облачность без осадков и ветер южного направления создадут комфортные условия для прогулок и активного отдыха. Температура ночью опустится до -6…-8°C (в центре города до -1°C), а днем вновь порадует теплом — +8…+10°C.