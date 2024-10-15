Температурные качели ждут Башкирию

Погода в Башкирии 16 октября ожидается без осадков. Жители региона ощутят на себе все прелести переменной облачности и резких перепадов температуры. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах -6 до -11°C, а в некоторых местах температура может подняться до -1°C. Днем ожидается комфортная осенняя погода: воздух прогреется до +6…+11°C.