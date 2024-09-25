Новая точка «вечной мерзлоты» обнаружена в Башкирии

Posted 25 сентября, 04:07
Published 25 сентября, 04:07
Modified 25 сентября, 07:43
Updated 25 сентября, 07:43
Неофициальное звание самого холодного населенного пункта региона переходит от села Уткалево в Белорецком районе к селу Юмаши в Белокатайском районе. Под утро среды, 25 сентября, на метеостанции, расположенной на окраине, было зафиксировано -7 градусов Цельсия. Местные жители рассказали изданию Mkset, что они не ожидали такой скорости перехода из теплой осени в холодную зиму. У многих еще остались на кустах помидоры, капуста и поздние сорта яблок.
Ранее самым холодным селом Башкирии называли Уткалево в Белорецком районе. Из-за его расположения у подножия гор в населенный пункт стекается холодный воздух. И даже в июле там может быть нулевая или минусовая температура, а зимой зачастую бывает и ниже -40 градусов Цельсия. Местные жители проводят отопление не только в дома, но и в сараи, где содержат животных.