Новая точка «вечной мерзлоты» обнаружена в Башкирии

Ранее самым холодным селом Башкирии называли Уткалево в Белорецком районе. Из-за его расположения у подножия гор в населенный пункт стекается холодный воздух. И даже в июле там может быть нулевая или минусовая температура, а зимой зачастую бывает и ниже -40 градусов Цельсия. Местные жители проводят отопление не только в дома, но и в сараи, где содержат животных.