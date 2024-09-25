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Posted 25 сентября, 04:07

Published 25 сентября, 04:07

Modified 25 сентября, 07:43

Updated 25 сентября, 07:43

В Башкирии появилась ещё одно село с экстремально низкими температурами

Новая точка «вечной мерзлоты» обнаружена в Башкирии

25 сентября 2024, 04:07
Фото: 1MI

В Башкирии появилась ещё одно село с экстремально низкими температурами

Сюжет
Башкирия
В одном из населенных пунктов Белокатайского района было -7 градусов Цельсия, сообщили в Башгидрометцентре в среду, 25 сентября.

Неофициальное звание самого холодного населенного пункта региона переходит от села Уткалево в Белорецком районе к селу Юмаши в Белокатайском районе. Под утро среды, 25 сентября, на метеостанции, расположенной на окраине, было зафиксировано -7 градусов Цельсия. Местные жители рассказали изданию Mkset, что они не ожидали такой скорости перехода из теплой осени в холодную зиму. У многих еще остались на кустах помидоры, капуста и поздние сорта яблок.

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Ранее самым холодным селом Башкирии называли Уткалево в Белорецком районе. Из-за его расположения у подножия гор в населенный пункт стекается холодный воздух. И даже в июле там может быть нулевая или минусовая температура, а зимой зачастую бывает и ниже -40 градусов Цельсия. Местные жители проводят отопление не только в дома, но и в сараи, где содержат животных.

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