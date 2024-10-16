Башкирию ждет лютая зима

Что касается Башкирии, то октябрь 2024 года обещает быть довольно теплым со средней температурой около +4,3°C, но уже в ноябре температура опустится до -4,4°C. Декабрь и январь ожидаются с температурами -10,8°C и -12,5°C, соответственно. Февраль немного «разрядит обстановку» с -11,7°C, а март вернется к более привычным значениям — около -5,1°C.