Башкирию ждет лютая зима

Posted 16 октября, 11:28
Published 16 октября, 11:28
Modified 16 октября, 11:50
Updated 16 октября, 11:50
Анализ климатических данных показал, что вероятность аномально низких температур в ряде регионов страны составляет от 65% до 69%. В то время как северные и центральные районы Сибири будут наслаждаться потеплением, на востоке Дальнего Востока стоит ждать отрицательных аномалий температуры воздуха.
Что касается Башкирии, то октябрь 2024 года обещает быть довольно теплым со средней температурой около +4,3°C, но уже в ноябре температура опустится до -4,4°C. Декабрь и январь ожидаются с температурами -10,8°C и -12,5°C, соответственно. Февраль немного «разрядит обстановку» с -11,7°C, а март вернется к более привычным значениям — около -5,1°C.
Стоит отметить, что оправдываемость прогнозов Гидрометцентра за последние 15 лет колебалась от 63% до 81%.