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Posted 16 октября, 11:28

Published 16 октября, 11:28

Modified 16 октября, 11:50

Updated 16 октября, 11:50

Башкирию ждет лютая зима

Башкирию ждет лютая зима

16 октября 2024, 11:28
Фото: 1MI
Отопительный период может удивить жителей региона своими температурными перепадами, сообщает в среду, 16 октября, Башгидромет.

Анализ климатических данных показал, что вероятность аномально низких температур в ряде регионов страны составляет от 65% до 69%. В то время как северные и центральные районы Сибири будут наслаждаться потеплением, на востоке Дальнего Востока стоит ждать отрицательных аномалий температуры воздуха.

Что касается Башкирии, то октябрь 2024 года обещает быть довольно теплым со средней температурой около +4,3°C, но уже в ноябре температура опустится до -4,4°C. Декабрь и январь ожидаются с температурами -10,8°C и -12,5°C, соответственно. Февраль немного «разрядит обстановку» с -11,7°C, а март вернется к более привычным значениям — около -5,1°C.

Стоит отметить, что оправдываемость прогнозов Гидрометцентра за последние 15 лет колебалась от 63% до 81%.

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Как ранее сообщал Mkset, дорожные службы столицы Башкирии перешли на зимний режим работы.

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