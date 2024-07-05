Жара в Башкирии перешагнула +40°С

По данным «Гисметео», высокая температура будет сохраняться в регионе до конца следующей рабочей недели. Так, 11 июля синоптики прогнозируют +27°С, а уже на следующий день, 12 июля, температура резко упадет до +19°С. В последующие дни ожидается, что температура не поднимется выше +25°С. Согласно «Яндекс Погода», жара начнет спадать с пятницы, 12 июля.