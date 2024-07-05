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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Жара в Башкирии перешагнула +40°С

Жара в Башкирии перешагнула +40°С

5 июля 2024, 11:52
Фото: 1MI
Жители села Малояз в Салаватском районе Башкирии стали свидетелями аномального явления, сообщают в соцсетях.

Фотография с термометром, зафиксировавшим +40,4 градуса, уже облетела соцсети. Жители республики активно делятся своими наблюдениями в соцсетях, подтверждая, что жара охватила и другие районы. Так, в соседнем поселке Кропачево Челябинской области на солнце зафиксировали +44 градуса.

В связи с этим медики настоятельно рекомендуют всем жителям региона максимально ограничить пребывание на солнце, пить больше воды, а также избегать тяжелых физических нагрузок.

— В такую погоду риск теплового удара и других неприятных последствий возрастает в разы, — напоминают врачи.

По данным «Гисметео», высокая температура будет сохраняться в регионе до конца следующей рабочей недели. Так, 11 июля синоптики прогнозируют +27°С, а уже на следующий день, 12 июля, температура резко упадет до +19°С. В последующие дни ожидается, что температура не поднимется выше +25°С. Согласно «Яндекс Погода», жара начнет спадать с пятницы, 12 июля.

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