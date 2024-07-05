Жара в Башкирии перешагнула +40°С

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Фотография с термометром, зафиксировавшим +40,4 градуса, уже облетела соцсети. Жители республики активно делятся своими наблюдениями в соцсетях, подтверждая, что жара охватила и другие районы. Так, в соседнем поселке Кропачево Челябинской области на солнце зафиксировали +44 градуса.
В связи с этим медики настоятельно рекомендуют всем жителям региона максимально ограничить пребывание на солнце, пить больше воды, а также избегать тяжелых физических нагрузок.
— В такую погоду риск теплового удара и других неприятных последствий возрастает в разы, — напоминают врачи.
По данным «Гисметео», высокая температура будет сохраняться в регионе до конца следующей рабочей недели. Так, 11 июля синоптики прогнозируют +27°С, а уже на следующий день, 12 июля, температура резко упадет до +19°С. В последующие дни ожидается, что температура не поднимется выше +25°С. Согласно «Яндекс Погода», жара начнет спадать с пятницы, 12 июля.