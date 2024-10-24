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Posted 24 октября, 08:19

Published 24 октября, 08:19

Modified 24 октября, 08:21

Updated 24 октября, 08:21

Какая зима будет в Башкирии

Какая зима будет в Башкирии

24 октября 2024, 08:19
Фото: Светлана Мирсаева
Современные методы синоптиков или народные приметы, кто точнее может предсказать какой будет зима в Башкирии.

Золотая погожая осень закончилась. Прогноз синоптиков Башгидромета на ближайшие дни не радует — холодно, дождливо. Сразу задумаешься, скорее бы зима — мороз и солнце, белый снежок, а там и новый год. Когда в этом году наступит зима и какой она будет попытаемся разобраться с помощью прогнозов синоптиков и народных примет.

Золотая осень в Башкирии прекрасна. Нуримановский районЗолотая осень в Башкирии прекрасна. Нуримановский район
Золотая осень в Башкирии прекраснаЗолотая осень в Башкирии прекрасна
Золотая осень в Башкирии прекрасна. Нуримановский район. Фото: Светлана Мирсаева

Народные прогнозы на зиму в Башкирии

Задолго до появлений современных технологий прогнозирования погоды наши предки наблюдали за природой и делали свои предсказания. Это было очень важно для крестьян, ведь урожай зависел от погодных условий. Благодаря их наблюдениям у нас большое количество народных примет. Они передаются из поколения в поколение, и многие верят в них и сегодня.

Жители села Красный Ключ Нуримановского района Башкирии поделились своими знаниями.

— Сельские жители знают, в огороде до 15 мая сажать нельзя, зима вернется, заморозки погубят молодые растения. После Троицы сажать бесполезно, земля твердеет, да и поздно уже что успеет вырасти? Ильин день настал — убирай помидоры с грунта, дозреют в ящиках, иначе холодная роса испортит весь урожай. Много снега зимой к хорошему урожаю хлеба, а сухая, малоснежная не жди ничего, — поделился Николай Иванович, житель с. Красный Ключ.
— Осень в этом году был солнечной и тёплой грибов, рябины, шиповника в лесах нашего района очень много. Это значит, что зима будет суровой. Так природа заранее заботится о лесных жителях. Первый снег в октябре выпал — ровно через месяц установится снежный покров. Если на Параскеву Грязниху (27 октября) слякоть и грязь — морозы жди только через 4 недели, — Наталья Федоровна, жительница с. Красный Ключ.
Много шиповника к холодной зимеМного шиповника к холодной зиме
В этом году много шиповника и рябины в лесах Башкирии, к холодной зимеВ этом году много шиповника и рябины в лесах Башкирии, к холодной зиме
Много шиповника к холодной зиме. Фото: 1MI

Как метеорологи относятся к народным приметам

Метеорологи относятся к народным приметам с юмором или просто как фольклорному творчеству, но бывают исключения.

«Если солнце красное на закате, завтра день будет ясный, если же солнце белое пасмурный, дождливый». Эту народную примету подтвердил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Пояснив, что цвет солнца зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела, который отделяет воздушные массы, создавая оптический эффект.

Красный закат — день будет ясныйКрасный закат — день будет ясный
Красный закат — день будет ясный. Фото: Светлана Мирсаева

Такая разная погода в Башкирии

В интервью интернет порталу Likes.ru — Уфа, начальник отдела метеопрогнозов Гульназ Загитова рассказала об особенностях работы уфимской метеорологической станции, по ее словам нашу республику отличает удивительно контрастный рельеф. На западе Башкирии — Белебеевская возвышенность, равнинная и более низменная центральная часть, Предуралье, Уральские горы, Зауралье. Разница температур на территории республики может достигнуть 30 градусов. Когда в Янауле зимой -30 градусов, в Акъяре в это же время 0 — 1 градусов по Цельсию, Среднегодовая температура и осадки в Башкирии распределяются достаточно неравномерно.

— Такие различия в рельефе, в свою очередь, накладывают свои особенности на прогнозирование погодных явлений — это вам не равнинный Татарстан. Поэтому на территории Башкортостана среднегодовая температура и осадки распределяются достаточно неравномерно. Наиболее предсказуемая погода при нынешнем развитии численных прогнозов — это 5-7 суток. Поэтому то, что там, в интернете, расписано на 2 недели, на месяц — это всё уже 50 на 50, или оправдается или нет, — пояснила Гульназ Ахатовна.

Как создают прогноз погоды

Предсказание погоды задача непростая. На сегодняшний день существуют различные методы для прогнозирования метеорологических явлений: синоптический метод, подразумевающий анализ карт погоды; гидродинамический (численный) метод, основанный на математических вычислениях определенных параметров, стал доступен с появлением компьютерных технологий; статистический метод учитывает материал прошлых лет. Но не один ни один из них не обеспечивает безошибочный прогноз.

Чем долгосрочнее прогноз, тем выше неточность

Краткосрочный — на трое суток наиболее точный, а долгосрочный — на десять суток может измениться.

Прогноз нужно делать ближе к календарной зиме. Сейчас вероятность правильности невысока — 50-70%. Следует учесть, что данный вероятностный прогноз погоды корректируется месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды. Так как чем ближе к сроку, тем более точные прогнозы дают синоптики.

Чем ближе к зиме, тем точнее прогнозЧем ближе к зиме, тем точнее прогноз
Чем ближе к зиме, тем точнее прогноз. Фото: Светлана Мирсаева

Гидрометцентр России обещает теплый декабрь на Урале

Прогноз Гидрометцентра России на зиму 2024-2025, обещает высокую вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для опасных метеорологических явлений в большинстве регионов РФ и декабрь на Урале теплее, чем обычно. Но опять с оговоркой на вероятность прогноза не больше 70%.

Какой будет декабрь на Урале?Какой будет декабрь на Урале?
Какой будет декабрь на Урале?. Фото: Светлана Мирсаева
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