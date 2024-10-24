Какая зима будет в Башкирии

Задолго до появлений современных технологий прогнозирования погоды наши предки наблюдали за природой и делали свои предсказания. Это было очень важно для крестьян, ведь урожай зависел от погодных условий. Благодаря их наблюдениям у нас большое количество народных примет. Они передаются из поколения в поколение, и многие верят в них и сегодня.