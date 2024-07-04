Погода в Уфе удивит аномалией

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В четверг, 4 июля, и в ближайшие дни уфимцев ожидает настоящее пекло с температурой до +34°С. Пятница и суббота будут особенно знойными, предоставляя мало шансов на прохладу. Однако, в воскресенье жара начнет слегка спадать, достигая +29°С днем. Так же в этот день синоптики обещают кратковременные дожди.
С началом следующей недели, 8 июля, принесет нам +27°С днем, примерно такая температура продержится до конца периода. Однако, так же в конце следующей недели синоптики обещают грозы и дожди, которые приведут к значительному снижению температуры.
Синоптики рекомендуют во время жары носить легкую одежду, пить много воды и избегать длительного пребывания на солнце.