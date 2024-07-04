Погода в Уфе удивит аномалией

В четверг, 4 июля, и в ближайшие дни уфимцев ожидает настоящее пекло с температурой до +34°С. Пятница и суббота будут особенно знойными, предоставляя мало шансов на прохладу. Однако, в воскресенье жара начнет слегка спадать, достигая +29°С днем. Так же в этот день синоптики обещают кратковременные дожди.