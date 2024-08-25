Долгожданное тепло придет в Башкирию

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Published Сегодня, 05:48
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Жители Башкирии на предстоящей неделе обрадуются значительной перемене погоды. Вместо затяжных дождей наконец-то придет тепло. В понедельник, 26 августа, специалисты регионального Гидрометцентра обещают слабый ветер и до +17, +25° днем. В горных районах республики ночью может похолодать до +3°.
В последующие дни температура воздуха стабильно будет положительной до +25° и без дождей. По данным синоптиков, циклон, который в последние несколько недель держался в предгорьях Урала сам себя исчерпал и поэтому характер погоды станет более положительным.
— Мы можем заявить, что осень предположительно будет теплее, чем летний август. Среднесуточная температура будет значительно выше, чем стандартная осенняя и поэтому жители Башкирии еще успеют нагуляться и насладиться нежным «бабьим летом», — рассказали в Гидрометцентре.