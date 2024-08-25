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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Предстоящая неделя в Башкирии будет теплой

Долгожданное тепло придет в Башкирию

25 августа 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney

Предстоящая неделя в Башкирии будет теплой

Синоптики пообещали жителям региона до +25 градусов, сообщает Башгидрометцентр.

Жители Башкирии на предстоящей неделе обрадуются значительной перемене погоды. Вместо затяжных дождей наконец-то придет тепло. В понедельник, 26 августа, специалисты регионального Гидрометцентра обещают слабый ветер и до +17, +25° днем. В горных районах республики ночью может похолодать до +3°.

В последующие дни температура воздуха стабильно будет положительной до +25° и без дождей. По данным синоптиков, циклон, который в последние несколько недель держался в предгорьях Урала сам себя исчерпал и поэтому характер погоды станет более положительным.

— Мы можем заявить, что осень предположительно будет теплее, чем летний август. Среднесуточная температура будет значительно выше, чем стандартная осенняя и поэтому жители Башкирии еще успеют нагуляться и насладиться нежным «бабьим летом», — рассказали в Гидрометцентре.
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