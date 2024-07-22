Резкое ухудшение погоды ждет жителей Башкирии

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Значительное ухудшение погодных условий ожидается в Башкортостане в ближайшие сутки. Так, с вечера понедельника, 22 июля, по вторник, 23 июля, синоптики прогнозируют обильные осадки: жителей муниципалитетов предупреждают о мощных дождях и ливнях. Кроме того, не исключается выпадение града.
Вместе с обильными осадками в республике прогнозируется шквалистое усиление ветра. Ожидаются порывы со скоростью до 22 метров в секунду. По шкале Бофорта данная скорость относится к категории «шторм». Отмечается, что стихия может нанести небольшой урон постройкам: повредить фасады либо сорвать черепицу.
По информации Башгидромета, температура воздуха ночью, 23 июля, составит в среднем +12, +17 градусов Цельсия, днем потеплеет до комфортных +22 градусов.