Резкое ухудшение погоды ждет жителей Башкирии

Значительное ухудшение погодных условий ожидается в Башкортостане в ближайшие сутки. Так, с вечера понедельника, 22 июля, по вторник, 23 июля, синоптики прогнозируют обильные осадки: жителей муниципалитетов предупреждают о мощных дождях и ливнях. Кроме того, не исключается выпадение града.