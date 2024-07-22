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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Резкое ухудшение погоды ждет жителей Башкирии

Резкое ухудшение погоды ждет жителей Башкирии

22 июля 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Неблагоприятные погодные условия, включая град и штормовое усиление ветра, ожидаются в республике в течение ближайших суток, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Значительное ухудшение погодных условий ожидается в Башкортостане в ближайшие сутки. Так, с вечера понедельника, 22 июля, по вторник, 23 июля, синоптики прогнозируют обильные осадки: жителей муниципалитетов предупреждают о мощных дождях и ливнях. Кроме того, не исключается выпадение града.

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Вместе с обильными осадками в республике прогнозируется шквалистое усиление ветра. Ожидаются порывы со скоростью до 22 метров в секунду. По шкале Бофорта данная скорость относится к категории «шторм». Отмечается, что стихия может нанести небольшой урон постройкам: повредить фасады либо сорвать черепицу.

По информации Башгидромета, температура воздуха ночью, 23 июля, составит в среднем +12, +17 градусов Цельсия, днем потеплеет до комфортных +22 градусов.

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