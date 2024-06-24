Предстоящая неделя будет холодной и дождливой в Башкирии

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
По данным Башгидрометцентра, в регион пришел активный циклон с холодным фронтом и задержится у нас на несколько дней. Начиная с понедельника, температура постепенно начнет понижаться, если вначале недели будет +19 днем, то к середине опустится еще ниже, до +14 градусов, к пятнице потеплеет до +22 градусов.
— Такая погода нехарактерна для конца июня начала июля. Обычно в нашем регионе температура в это время года держится на отметке +25, +27 градусов. Понижение температуры воздуха обусловлено холодным циклоном, который пришел из Европейской части России и задержался у нас Уральскими горами, они не пропускают его дальше. В любом случае жаркое лето еще будет во второй половине июля. Сейчас же впору доставать теплые вещи. Наличие циклона предполагает сильные и продолжительные дожди, а также сильный ветер, к этому нужно быть готовыми, — рассказали специалисты по погоде.