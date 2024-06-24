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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Предстоящая неделя будет холодной и дождливой в Башкирии

Предстоящая неделя будет холодной и дождливой в Башкирии

24 июня 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики «обрадовали» жителей региона своим неутешительным прогнозом, впору доставать свитера и шапки.

По данным Башгидрометцентра, в регион пришел активный циклон с холодным фронтом и задержится у нас на несколько дней. Начиная с понедельника, температура постепенно начнет понижаться, если вначале недели будет +19 днем, то к середине опустится еще ниже, до +14 градусов, к пятнице потеплеет до +22 градусов.

— Такая погода нехарактерна для конца июня начала июля. Обычно в нашем регионе температура в это время года держится на отметке +25, +27 градусов. Понижение температуры воздуха обусловлено холодным циклоном, который пришел из Европейской части России и задержался у нас Уральскими горами, они не пропускают его дальше. В любом случае жаркое лето еще будет во второй половине июля. Сейчас же впору доставать теплые вещи. Наличие циклона предполагает сильные и продолжительные дожди, а также сильный ветер, к этому нужно быть готовыми, — рассказали специалисты по погоде.
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