Предстоящая неделя будет холодной и дождливой в Башкирии

По данным Башгидрометцентра, в регион пришел активный циклон с холодным фронтом и задержится у нас на несколько дней. Начиная с понедельника, температура постепенно начнет понижаться, если вначале недели будет +19 днем, то к середине опустится еще ниже, до +14 градусов, к пятнице потеплеет до +22 градусов.