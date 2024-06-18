mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Когда кончится жара в Башкирии

Когда кончится жара в Башкирии

18 июня 2024, 12:16
Фото: PxHere
Отступлению жары из Башкортостана будут предшествовать дожди, сильный ветер и грозы, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

По данным спасателей, до 20:00 19 июня в республике прогнозируется облачная погода, короткие дожди, а также грозы. Порывы ветра будут достигать 5-10 м / с, а при грозе — 22 м/с. Столбик термометра же будет держаться на отметках +29… +31° C .

Между тем синоптики обещают, что аномальная жара прогнозируется до пятницы, 20 июня. После этого температура воздуха в регионе вернётся к средним для этого времени года значениям.

«Баня в аквариуме»: уфимцы жалуются на ад в городских маршрутках
Узнать подробнее

Ранее жители столицы региона стали массово жаловаться на жару в городских автобусах. По словам уфимцев, в большей части маршруток водители не включают системы кондиционирования.

Читайте также:
Ураган разбил десять автомобилей в УфеСиноптики порадовали жителей Башкирии прогнозом на конец маяСколько ещё будет стоять аномальная жара в Башкирии
#Общество#Уфа#Погода#Грозы#Башкортостан#Ураган#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Природа#Жара#Синоптики#Молнии#Аномальная погода
Подпишитесь
Ребёнок утонул в бассейне в Башкирии
Сегодня, 11:41
Мать хотела зарезать сына из-за плача в Башкирии
Сегодня, 12:06
Ребёнок утонул в бассейне в Башкирии
Сегодня, 11:41
Житель Башкирии отсидит почти 20 лет за двойное убийство
Сегодня, 11:36
Трассы Башкирии стали дорогами смерти
Сегодня, 11:12
Уфа в легендах и преданиях: национальный колорит и история в новом маршруте
Сегодня, 10:28