Когда кончится жара в Башкирии

По данным спасателей, до 20:00 19 июня в республике прогнозируется облачная погода, короткие дожди, а также грозы. Порывы ветра будут достигать 5-10 м / с, а при грозе — 22 м/с. Столбик термометра же будет держаться на отметках +29… +31° C .