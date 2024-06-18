Когда кончится жара в Башкирии

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
По данным спасателей, до 20:00 19 июня в республике прогнозируется облачная погода, короткие дожди, а также грозы. Порывы ветра будут достигать 5-10 м / с, а при грозе — 22 м/с. Столбик термометра же будет держаться на отметках +29… +31° C .
Между тем синоптики обещают, что аномальная жара прогнозируется до пятницы, 20 июня. После этого температура воздуха в регионе вернётся к средним для этого времени года значениям.
Ранее жители столицы региона стали массово жаловаться на жару в городских автобусах. По словам уфимцев, в большей части маршруток водители не включают системы кондиционирования.