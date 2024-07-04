Как пережить жару в Уфе: 9 проверенных лайфхаков

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Уфимское лето, помимо радости и удовольствия от солнечных дней, приносит с собой изнуряющую жару. Превышение температуры воздуха выше 30 градусов превращает даже обыденные задачи в настоящее испытание, особенно для тех, кто проводит время в домашних условиях. Однако существуют проверенные способы, которые помогут вам пережить жару. Эти советы просты в применении, эффективны и доступны каждому.
Для окон, выходящих на солнечную сторону, рекомендуется зеркальная пленка. Она отражает солнечный свет, препятствуя нагреванию помещения. Установка проста: опрыскайте стекло водой, нанесите пленку и разгладьте, удаляя воздушные пузыри. Кроме защиты от жары, пленка также обеспечивает конфиденциальность.
Чтобы охладиться в жару или утолить жажду, заморозьте воду в пустой картонной коробке из-под сока. Этот самодельный «ледяной термос» поможет вам оставаться прохладным, когда находитесь на улице или в душном общественном транспорте.
Обычный пульверизатор может стать вашим лучшим другом в жару. Опрыскивайте себя водой, и когда она будет испаряться, ваше тело будет охлаждаться. В сочетании с ручным вентилятором эффект будет еще сильнее. Такой способ особенно хорош в домашних условиях, но и на улице он не подведет.
Опрыскивание водой тканевых поверхностей в квартире — еще один способ борьбы с жарой. Шторы, диваны, кровать и ковер — все это можно слегка увлажнить. Однако не переусердствуйте, иначе рискуете превратить квартиру в баню. Лучше всего убрать лишние ткани, если они не защищают от солнца.
Готовка на плите создает дополнительное тепло в квартире. В жару лучше отказаться от сложных блюд и перейти на легкие салаты и холодные закуски. Если же хочется чего-то более сытного, закажите доставку — так вы сохраните прохладу в доме.
Запаситесь формами для льда и замораживайте воду партиями. Лед можно использовать не только для напитков, но и для обтирания тела или охлаждения комнаты. Наполните тазик льдом и поставьте его под вентилятор — это создаст приятный охлаждающий эффект.
Парадоксально, но горячие напитки могут помочь в жару. Когда вы пьете горячий чай, тело начинает потеть, и это помогает охладиться. В разных странах, где жара — обычное дело, люди пьют горячий чай с молоком. Попробуйте, и вы убедитесь в эффективности этого метода.
Острые блюда также могут помочь охладиться. Перец чили или острые приправы стимулируют потоотделение, что способствует охлаждению тела. Так что не бойтесь добавить остроты в свой рацион — это действительно работает.
Храните во влажном виде полотенца в холодильнике и используйте их для охлаждения. Положите несколько полотенец в пакет и уберите в холодильник на час. Затем приложите к шее, запястьям или лбу — и вы почувствуете мгновенное облегчение.