Как пережить жару в Уфе: 9 проверенных лайфхаков

Обычный пульверизатор может стать вашим лучшим другом в жару. Опрыскивайте себя водой, и когда она будет испаряться, ваше тело будет охлаждаться. В сочетании с ручным вентилятором эффект будет еще сильнее. Такой способ особенно хорош в домашних условиях, но и на улице он не подведет.