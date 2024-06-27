Иранская жара в Уфе: каким станет климат в столице Башкирии через несколько лет?

Мы живем в эпоху глобальных изменений климата. Вопросы о том, как изменится погода в наших родных городах через несколько десятилетий, волнуют многих из нас. Недавно ученые спрогнозировали, каким может стать климат в мире к 2080 году. В частности, они обратили внимание на изменения, которые произойдут в Уфе. Изменения климата могут существенно повлиять на нашу жизнь, и этот текст поможет понять, что нас ждет в будущем.