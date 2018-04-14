Неделя в Башкирии: Тастуба, паводок, теракты, менингит, хоккей и Telegram
Что произошло на этой неделе.
Медиакорсеть вспоминает самые важные события недели и интересные материалы, которые нельзя пропустить.
В понедельник, 9 апреля, стало известно о том, что в селе Тастуба Дуванского района Башкирии дети вынуждены учиться в разваливающейся школе. Местные жители записали видеообращение после того, как с крыши здания упала деревянная балка и разбила окно.
В этот же день глава Уфы Ирек Ялалов сообщил, что в городе оказались подтоплены талыми водами 57 участков. Он сказал, что причинами подтоплений в спокойной паводковой обстановке могли стать последствия изменения городского ландшафта.
В Нефтекамске 9 апреля зафиксирована вспышка менингита. Минздрав Башкирии подтвердил факт смерти двух детей, 15 и 4 лет.
В Уфе на круглом столе в Общественной палате Башкирии обсудили ситуацию с бездомными животными. Мы узнали, например, что в Уфе гуляют по улицам 20-25 бродячих животных.
В среду, 11 апреля, стали известны подробности предотвращения терактов в Башкирии накануне выборов. Задержаны два участника праворадикальной группировки.
Также в этот день был назначен новый главный тренер «Салавата Юлаева», им стал Николай Цулыгин. Медиакорсеть собрала отзывы о нем спортивных комментаторов.
Член Адвокатской коллегии Башкирии Ромео Фарукшин был задержан при получении взятки за квалификационный экзамен.
В четверг, 12 апреля, стало известно о возможной блокировке Telegram. И суд в пятницу, 13-ого, принял такое решение. Комментарии уфимцев можно прочитать здесь.
Между тем весенние воды продолжают подтапливать дома, вы можете посмотреть фоторепортаж и видео из Зубово. А в целом на утро 13 апреля в Башкирии 18 рек подтопили 700 домов, были размыты участки на двух дорогах.
В пятницу, 13 апреля, в колодце на территории ресторанного комплекса «Пристань» погибли сразу пять человек. Предварительная версия причин их гибели – отравление газом.
И громкая политическая новость: Станислав Чайченко обвинил главу Демского района Уфы в том, что тот пытался купить его молчание за 4,5 миллиона. Уфимец собирал данные о нарушениях на выборах, чтобы отправить коллективную жалобу председателю ЦИК России Элле Памфиловой.