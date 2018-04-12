Новый тренер «СЮ» Николай Цулыгин: мнения клуба и спортивных журналистов

Другое дело, что проблемы «Салавата Юлаева» и башкирского хоккея в целом куда глубже, чем выбор тренера. В клубе последние несколько лет результативно играет только одна пятерка. Многие наши хоккеисты, к сожалению, играют несколько матчей в сезон, когда им надо показать себя для перехода в другой клуб. То есть для них первая мотивация – это миллионы, а не игра на льду. А это играет злую шутку с физиологией, так постепенно можно потерять квалификацию и превратиться в игрока средней руки. И это проблема для всей страны. Неслучайно сборную России мы не можем собрать игроков только из отечественных клубов, приходится ждать, когда освободятся хоккеисты из НХЛ.