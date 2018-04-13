В Башкирии подтопило участок дороги между Фомичево и Енгалышево

В Башкирии подтопило участок дороги между Фомичево и ЕнгалышевоВидео
Сегодня, 11:23Разиф Абдуллин
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Дорогу ремонтировали в прошлом году.
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Видео: youtube.com
Сюжеты: Весна в Башкирии, Видео
Эта дорога соединяет населенные пункты Осоргино, Енгалышево, Фомичево и Булгаково. На карте видно, где именно размыло дорогу.
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Указатель показывает на место разрушения дороги из-за паводка.
По данным редакции, дорогу здесь уже размывало, и ее пришлось ремонтировать в прошлом году. По словам местных жителей, во время ремонта дороги засыпали трубу, по которой могла протекать паводковая вода весной. Жители обращали внимание на это,но никто как надо не отреагировал, и вода снова пошла поверх дороги.
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