В Башкирии подтопило участок дороги между Фомичево и Енгалышево

По данным редакции, дорогу здесь уже размывало, и ее пришлось ремонтировать в прошлом году. По словам местных жителей, во время ремонта дороги засыпали трубу, по которой могла протекать паводковая вода весной. Жители обращали внимание на это,но никто как надо не отреагировал, и вода снова пошла поверх дороги.