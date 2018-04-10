Минздрав Башкирии подтвердил смерть детей от менингита

- Ребенок не ходил в последнее время в наш детсад. У семьи было тяжелое материальное положение, поэтому они к нам ходили неделю в сентябре, а потом уже не часто. Последний раз ребенка приводили в садик 8 декабря прошлого года. Малыш контактировал с зараженным ребенком из школы-интерната и, видимо, там заразился. Мальчику было 4 года, - пояснили в детсаду №25 Нефтекамска.