Плавали - знаем: первые дни паводка показали, что власти «проспали» ЧС

- Это по трассе аэропорт, от Булгакова направо. Вчера узнала, что у моих клиентов из 13 коз, остались три, а курица всего одна выжила. А у хозяйки там муж болеет, они пенсионеры, жили этим. Никто не оповестил. В четыре утра вода пришла. Я считаю, что должны были дежурить МЧС, и людей будить. Ей 71 год. Муж тяжело болен. А администрация просто в лицо посмеялась им. - рассказала Медиакорсети уфимка Ирина Маврина.