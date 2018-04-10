Политзаключенный и кандидат в президенты Башкирии: 15 самых ярких фраз

- Вы же знаете мой политический багаж. Я выступаю за защиту интересов башкирского народа и в то же время являюсь убежденным демократом. Если бы в Башкирии была демократия, я бы не сидел и дня. Я буду опираться на башкирскую политическую нацию и на все здравомыслящие демократические силы республики.