Политзаключенный и кандидат в президенты Башкирии: 15 самых ярких фраз

Айрат Дильмухаметов, признанный «Мемориалом» политическим заключенным, вчера, 9 апреля, впервые после выхода на свободу встретился с журналистами, чтобы объяснить, каким образом появилось его заявление о том, что он собирается стать «первым президентом четвертой башкирской республики». Это заявление он сделал 4 апреля на заседании общественно-политического диспут-клуба при БОО «Башкорт».
Приведем 15 его самых ярких и важных высказываний.
О заключении
- Все мои судимости – за то, что я теоретик и в какой-то степени практик новой башкирской государственности. Эта модель описана в моих книгах.
О заявлении 4 апреля
- Мое заявление о претензиях на пост первого президента четвертой башкирской республики было достаточно спонтанным. Я и моя команда планировали сделать это в конце апреля. Но я об этом не жалею. Я не ожидал такой позитивной реакции в соцсетях на мои слова.
О четвертой республике
- Почему четвертая республика? Я считаю так: первая республика – валидовская, вторая – советская, третья – постсоветская.
На кого буду опираться?
- Вы же знаете мой политический багаж. Я выступаю за защиту интересов башкирского народа и в то же время являюсь убежденным демократом. Если бы в Башкирии была демократия, я бы не сидел и дня. Я буду опираться на башкирскую политическую нацию и на все здравомыслящие демократические силы республики.
О новом башкирском движении
- Это будет совсем новое башкирское демократическое движение. К сожалению, в башкирском движении не было демократии. Я могу сказать, кого в нем не будет: шовинистов и фашистов.
- У нас сейчас за плечами 28 лет третьей республики (после 1990 года – прим.) И интеллект и аппетиты у башкирской нации совершенно другие.
О своих действиях в критические моменты
- В какие-то моменты я вату катать не буду, буду принимать решения быстро. Но в рамках закона. Я уважаю Конституцию.
О башкирском языке
- Моя позиция по башкирскому языку известна. Я высказался об этом еще в 2003-2004 годах в статье «Язык мой – враг мой». Мои опасения полностью подтвердились. Статус башкирского языка как государственного является фикцией. Существует решение языкового вопроса, которое удовлетворит всех. Но это отдельная, большая тема.
О федерализме
- Я уверен в одном: будущее федеративное устройство России, которое абсолютно правящим режимом демонтировано, растоптано, будет в обязательном порядке переформатировано. И переформатировано оно будет на совершенно новых принципах федерализма 21 века. Настоящая федерация – она учреждается снизу. Будет договорная федерация. Федерализм в переводе с латинского – это союз равных. Отношения "метрополия-колонии" бесперспективны.
О Конгрессе башкирского народа
- КБН – клуб бывших начальников. Если бы мне раньше сказали, что башкирские начальники будут объединяться в оппозицию, я бы рассмеялся. Но это произошло.
О выборах на пост главы республики
- Глобальная цель обозначена четко. Предстоящие выборы главы республики – в них я буду принимать участие для популяризации своих взглядов.
- Сначала мы работаем со СМИ. Потом будет период поиска и привлечения средств в избирательный фонд. Меня ждут во многих городах и районах республики, чтобы встретиться. Летом и начнем. Желающих стать волонтерами в моей команде очень много.
О Госсобрании республики
- Мое личное мнение о Госсобрании. У нас нет республиканского парламента, он сам себя обкастрировал и уничтожил.
О выборах в Госсобрание
- Если вовремя огреть шахматной доской по ушам, то шансы на победу в отдельных округах есть. Многие сторонники хотят участвовать в выборах в Госсобрание этой осенью. Скорее всего, я буду их направлять и координировать. Плюс это возможность вести свою собственную избирательную компанию.
О запрете на публицистическую деятельность
- После заявлении о своем участии в выборах как кандидата я имею полное право давать интервью журналистам, поскольку я реализую свои конституционные права. Я имею законное конституционное право заниматься политической деятельностью: участвовать в управлении делами государства, избирать и быть избранным.
Айрат Дильмухаметов в разное время был активистом "Демократического союза", Союза башкирской молодежи. Дважды был приговорен к различным срокам лишения свободы: в 2011 году - за публичные призывы к осуществлению экстремистской (ч.2 ст.280 УК РФ) и террористической деятельности с использованием СМИ (ст .205-2), оправдание экстремизма и возбуждение национальной ненависти и вражды(ст.282), в 2015 году - за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ). Вышел на свободу в сентябре 2017 года.