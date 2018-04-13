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В Уфе в колодце на территории ресторана отравились газом 5 человек

13 апреля 2018, 15:27
В причинах массовой гибели людей будут разбираться следователи.

Групповое отравление произошло на территории ресторанного комплекса «Пристань», расположенных на улице Бельская. По информации, распространенной администрацией Уфы, во время производства работ в канализационный колодец упал рабочий.

На помощь ему туда же спустились несколько человек. Все они почувствовали себя плохо. Прибывшие на место спасатели и врачи смогли помочь только одному из рабочих. Пять человек умерли.

По одной из версий, причиной смерти мог стать газ, скопившийся под землей.

- На место выехала следственная группа, включая криминалистов, которые установят обстоятельства произошедшего, причины, – говорит официальный представитель СУ СКР по РБ Светлана Абрамова.

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