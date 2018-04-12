Пятница 13-е может стать последним днем Telegram в России

- Конечно, я Telegram использую и для личного общения с друзьями и в работе, этот мессенджер предоставляет достаточно удобный набор инструментария для этого. Что буду делать, если мессенджер заблокируют, пока не знаю, - говорит руководитель маркетингового агентства BigD Дмитрий Эйгенсон. - Кто-то будет использовать обходные пути типа VPN. Может быть, придумают еще что-то. Telegram блокируют, потому что им пользуются, в частности террористы, торговцы наркотиками. Совершенно очевидно, что, заблокировав мессенджер, эти проблемы не исчезнут, потому что корень этих проблем, конечно же, не в Telegram. Неужели они не найдут других способов коммуникации, в том числе, с использованием методов криптозащиты. Я где-то читал, что преступники используют, в частности, чаты, встроенные в компьютерные игры.