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Под Уфой вода подтопила 63 дома

12 апреля 2018, 16:36
В селе Зубово паводок залил уже значительную часть населенного пункта.

Сегодня, 12 апреля, стало известно, что в Уфимском районе паводок затопил часть села Зубово, пострадали 63 придомовых участка, на которых расположены жилые дома и надворные постройки. В них проживают 125 человек, из которых 17 – дети.

На месте происшествия работали спасатели – в общей сложности 22 автомобиля и 56 человек из личного состава.

Пострадавших и погибших нет. Жители от эвакуации в пункт временного размещения отказываются. Сейчас проводится обследование жилых домов на предмет подтопления. В зоне подтопления социально-значимых и потенциально опасных объектов нет.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по РБ, для местных жителей подготовлен запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды.

Между тем подъем воды в реке продолжается.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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