В Башкирии затопило 90 участков и пять домов в селе Зубово

Для жителей подготовили два пункта временного размещения вместимостью 331 человек – школу по адресу Зубово, улица Центральная 77/2 и детский сад «Одуванчик». Из подтопленных домов двое разместились у родственников, остальные отказались от эвакуации, еще в двух затопленных домах жильцов нет.