Член Адвокатской палаты Башкирии задержан при получении денег

- Наконец, это случилось. Потому что это должно было случиться. Ночью, при получении денег за содейстие в сдаче экзамена на присвоение статуса адвоката, УФСБ по РБ был задержан знаменитый член квалификационной комиссии, правая рука президента адвокатской палаты республики Юмадилова - Ромео Фарукшин. Возбуждено уголовное дело и Ромео и водворен в изолятор временного содержания, - сообщил в соцсетях бывший адвокат.