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Член Адвокатской палаты Башкирии задержан при получении денег

11 апреля 2018, 14:13
Ромео Фарукшин был задержан за коммерческий подкуп.

Сегодня, 11 апреля, стало известно, что ночью при получении денег за содействие в сдаче экзамена на присвоение статуса адвоката оперативники задержали члена квалификационной комиссии Адвокатской палаты РБ Ромео Фарукшина.

Первым информацию в соцсетях об этом опубликовал юрист Виталий Буркин, который, напомним, решением Адвокатской палаты РБ был лишен статуса адвоката за резкие публичные высказывания в адрес представителей судейского сообщества.

- Наконец, это случилось. Потому что это должно было случиться. Ночью, при получении денег за содейстие в сдаче экзамена на присвоение статуса адвоката, УФСБ по РБ был задержан знаменитый член квалификационной комиссии, правая рука президента адвокатской палаты республики Юмадилова - Ромео Фарукшин. Возбуждено уголовное дело и Ромео и водворен в изолятор временного содержания, - сообщил в соцсетях бывший адвокат.

По его словам, получение денег за содействие в сдаче экзамена на присвоение статуса адвоката – распространенная практика.

- Без сомнения, это победа всего адвокатского сообщества. Но расслабляться не надо. Необходим максимальный общественный контроль за этим делом, дабы тщательно расследовалась вся деятельность этой группировки. Ребята здорово наследили, и теперь несложно доказать другие эпизоды получения денег за сдачу квалификационного экзамена, - уверен Виталий Буркин.

Как удалось выяснить Медиакорсети, Ромео Фарукшин действительно был задержан при получении денег. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Дело передано в Следственный комитет.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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