Главным тренером «Салавата Юлаева» назначен бывший ассистент Вестерлунда

- Это очень большая ответственность, потому что «Салават Юлаев» - не просто команда, это еще и вся республика, в которой очень много людей, переживающих за клуб. Нужно отработать с максимально большой пользой и принести успех команде. Мы уже определились с тем, когда будет сбор команды, как будем тренироваться этим летом, куда поедем на сборы. Нам нужно максимально подготовиться к сезону, - цитирует Николая Цулыгина пресс-служба уфимского хоккейного клуба.