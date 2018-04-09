В Башкирии школьники вынуждены ходить в школу с разваливающейся крышей

В селе Тастуба Дуванского района республики дети вынуждены учиться в разваливающейся школе. В социальных сетях местные жители распространяют видеообращение, в котором говорят о жутком состоянии школы, построенной еще в 1976 году. В школе сегодня работают 26 человек, в ней учатся 150 детей.

Записать видеообращение жители решили после того, как с крыши здания упала деревянная балка и разбила окно. Родители признаются, что боятся отправлять детей в разваливающуюся прямо на их глазах школу.

- Очень страшно отпускать детей учиться. Школа давно в аварийном состоянии и давно просит ремонта и все об этом знают. Нам очень страшно отпускать детей, пожалуйста, обратите на нас внимание! Помогите нам отремонтировать школу! - говорят местные жители.

Оперативно дозвониться до главы района нам пока не удалось, однако мы намерены выяснить, почему сельская школа работает в таком состоянии.