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Уфимец обвинил главу Демского района в миллионном подкупе

13 апреля 2018, 12:25
По версии Станислава Чайченко, глава Демского района столицы пытался купить его молчание за 4,5 миллиона рублей.

Член Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Демского района Уфы с правом совещательного голоса Станислав Чайченко обвинил главу Демского района Уфы Сергея Плотникова в том, что последний предлагал ему 4,5 миллиона рублей за молчание. Об этом сообщает издание «Медуза», и сам герой публикации нам подтвердил по телефону свои обвинения в адрес чиновника.

В марте 2018 года Станислав Чайченко опубликовал на своем канале YouTube видеообращения в адрес председателя о нарушениях законодательства во время выборов президента России, прошедших 18 марта. В частности, по словам члена ТИКа, речь идет о приписках по явке избирателей и вбросах бюллетеней. Об этой истории МедиаКорСеть подробно рассказывала.

- За то, чтобы я не обнародовал собранные данные о нарушениях, чтобы не давал ход делу, на меня начали оказывать давление. Конкретно мне позвонил сам Сергей Плотников и предложил сначала земельный участок, помещение под бизнес, потом предложил деньги 4,5 миллиона рублей. Все это за то, чтобы я не отсылал никуда собранные мной материалы. Обо всем этом я вынужден был сообщить в ФСБ, – рассказал телеканалу «Дождь» Станислав Чайченко.

Станислав Чайченко рассказал Медиакорсети новые подробности этой истории:

- Вначале на меня вышел неизвестный мужчина, причем через моего 32-летнего сына. С его номера телефона он предложил мне встретиться. Я отказался. Потом несколько раз еще звонили с угрозами. Я поехал в отделение полиции, чтобы написать заявление об этих фактах. Когда я находился у начальника Демского отделения полиции, мне снова позвонил сын и сказал, что этот человек очень хочет со мной встретиться. Я сказал, что нахожусь в полиции, если хотят – пусть приезжают.

- Когда я вышел на улицу, то увидел машину рядом с моим автомобилем, - продолжил рассказ Чайченко. – Сын подошел ко мне и объяснил, почему он так добивался встречи. Оказывается, ему сказали, чтобы я перестал добиваться правды по выборам, иначе у сына будут проблемы с бизнесом. Я ответил, что буду продолжать.

Уже после этого, по словам Чайченко, и стал ему звонить глава администрации Сергей Плотников. Но несмотря на все уговоры, Чайченко и другие жители Уфы отправили собранные во время выборов жалобы в адрес председателя ЦИК России Эллы Памфиловой.

На момент публикации материала связаться с главой администрации Демского района Уфы не удалось, в его приемной сообщили, что он проходит диспансеризацию, которая займет не меньше недели.

Мы следим за развитием событий.

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