Уфимец обвинил главу Демского района в миллионном подкупе

- Вначале на меня вышел неизвестный мужчина, причем через моего 32-летнего сына. С его номера телефона он предложил мне встретиться. Я отказался. Потом несколько раз еще звонили с угрозами. Я поехал в отделение полиции, чтобы написать заявление об этих фактах. Когда я находился у начальника Демского отделения полиции, мне снова позвонил сын и сказал, что этот человек очень хочет со мной встретиться. Я сказал, что нахожусь в полиции, если хотят – пусть приезжают.