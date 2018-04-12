Под Уфой затопило поселок Зубово

Под Уфой затопило поселок ЗубовоВидео
Сегодня, 17:36Зиля Аскерова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Один из спасателей заснял на камеру место происшествия и эвакуацию жителей.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сюжеты: Весна в Башкирии, Видео
Село Зубово Уфимского района затопило водой. Причиной стал затор, образовавшийся на месте впадения реки Берсувань в Белую.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Один из них заснял на камеру работу своего товарища - Сергея Носкова. Он также сообщает, что больше всего напуганы детишки - они плачут, поэтому родители просят в первую очередь эвакуировать их.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0