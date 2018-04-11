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В Уфе предотвратили теракты перед выборами: подробности

11 апреля 2018, 13:52
В региональном отделении ФСБ сообщили о том, как предотвратили теракты 14 марта.

Теракты двое жителей региона, 1974 и 1995 года рождения, члены праворадикальной группировки, намеревались совершить на избирательных участках Уфы, сообщили в спецслужбе. 14 марта чекисты пресекли попытку подготовки терактов.

Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Мужчинам предъявили обвинения, и их заключили под стражу.

- В ходе обыска по местам жительства злоумышленников изъяты подготовленные самодельные взрывные устройства, карты Уфы с обозначением возможных мест совершения диверсионно-террористических актов, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии.

Было установлено, что эти люди, не принимая существующую власть в стране, в целях устрашения и дискредитации органов власти, создания условий для срыва выборов президента России планировали заминировать избирательные участки, осуществить взрывы и поджоги в местах массового скопления людей.

- Члены праворадикальной группировки имели высокую степень организованности, соблюдали меры конспирации при проведении встреч, придерживались строгой внутренней дисциплины, - добавили в спецслужбе. - Каждому участнику отводилась определенная роль и задача.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

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