Кошки-киборги: домашним животным в Уфе начнут вживлять чипы в 2019 году

- Стерилизация – это не панацея, это не решение проблемы. Это приведет только к тратам больших денег без особой эффективности. Многие ошибочно полагают, что бездомные животные – это бывшие домашние кошечки и собачки, которые надоели хозяевам и их выбросили. Нет, большинство бездомных животных уже рождены на улицах, у них повадки животных, живущих в стаях. И то, чем мы занимаемся, отловом, это, в том числе, спасает людей от опасности, которую эти животные несут, – заявил Михаил Лебедев.