Цитата недели: До меня никто не домагивался - депутат Госдумы Кармазина
Сегодня, 17:24ПолитикаМарат ГареевФото: telegram канал Лентач
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Медиакорсеть решила раз в неделю цитировать самые яркие высказывания, связанные с резонансными событиями страны и республики.
Сюжеты: Фотофакт
Одно из самых резонансных событий уходящей недели – заседание комиссии Госдумы по депутатской этике, посвященное обвинениям депутата Леонида Слуцкого в сексуально непристойном поведении и даже домогательствах в отношении корреспонденток различных СМИ. Результат заседания: депутаты встали на сторону коллеги.
В ответ на это ряд средстве массовой информации приняли решение бойкотировать Госдуму и прекратить сотрудничество с ней – полностью или частично. К бойкоту присоединились и уфимские СМИ. Также о ситуации высказались народные избранники от Башкирии.
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