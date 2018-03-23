Цитата недели: До меня никто не домагивался - депутат Госдумы Кармазина

Одно из самых резонансных событий уходящей недели – заседание комиссии Госдумы по депутатской этике, посвященное обвинениям депутата Леонида Слуцкого в сексуально непристойном поведении и даже домогательствах в отношении корреспонденток различных СМИ. Результат заседания: депутаты встали на сторону коллеги.

В ответ на это ряд средстве массовой информации приняли решение бойкотировать Госдуму и прекратить сотрудничество с ней – полностью или частично. К бойкоту присоединились и уфимские СМИ. Также о ситуации высказались народные избранники от Башкирии.