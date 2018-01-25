Госдума разрешила платить зарплату в валюте, но не всем

Сегодня, 25 января, стало известно, что Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, позволяющие российским компаниям, сотрудники которых работают за границей, платить им зарплату в иностранной валюте. Об этом сообщили «Новые Известия» .

Прежде такой возможности у работодателей не было, они обязаны были расплачиваться со своим персоналом исключительно рублями, даже если они находились на службе в их филиале в другой стране. Хотя это обстоятельство противоречило положениям закона «О валютном регулировании и валютном контроле», который позволял юридическим лицам-резидентам РФ расплачиваться за услуги иностранной валютой.