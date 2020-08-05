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Фотофакт
Снимки, которые говорят сами за себя.
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Август 2020
Жители Башкирии разбили палаточный лагерь у подножия Куштау ради защиты шихана
5 августа 2020, 09:47
В Башкирии общественники вновь заявили о массовой вырубке деревьев на шихане Куштау
2 августа 2020, 18:27
В центре Уфы появились новые дорожные знаки
2 августа 2020, 13:45
«Реальная память»: в Уфе на Южном кладбище у могилы ветерана войны устроили свалку
2 августа 2020, 13:35
Июль 2020
«Кормили голубей»: в Уфе активиста задержали за репост о поддержке хабаровчан
31 июля 2020, 14:28
В Уфе подземный пешеходный переход спустя 7 лет так и недоступен для мам с детьми
30 июля 2020, 18:38
«49 друзей пиарщика»: в Уфе выбрали лучших специалистов PR и маркетинга
30 июля 2020, 14:33
«Родная Башкирия, обязательно вернусь»: Ляйсан Утяшева поделилась трогательным фото
29 июля 2020, 13:25
В Башкирии в ДТП пассажирский «Форд» столкнулся с фурой: погибли две женщины
Авария произошла около 18:45 часов на 14 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит.
28 июля 2020, 20:43
Лови момент: семь причин купить камеру мечты
28 июля 2020, 16:42
«Не путайте нас!»: в сети нашли двойника Элвина Грея
28 июля 2020, 13:17
Студентки из Уфы зарабатывают деньги с помощью проверки чужих парней на верность
27 июля 2020, 17:09
В башкирском Нефтекамске проходят одиночные пикеты в поддержку хабаровских протестов
25 июля 2020, 14:51
«Они просили помощи»: во время тушения лесного пожара в Башкирии к людям вышли волки
24 июля 2020, 11:57
В Башкирии врачей ковид-госпиталей кормили булками с плесенью и замороженным супом
23 июля 2020, 17:56
Жительница Уфы вызвала спасателей, когда обнаружила в квартире невиданного зверя
23 июля 2020, 16:59
Классика Pin-Up и шик ретро: в Уфе открылся первый автокинотеатр «Три шурупа»
21 июля 2020, 12:35
«Видно только глаза»: фотограф из Уфы запустил проект о медиках в «красной зоне»
21 июля 2020, 11:55
«Раевка – место силы»: Ляйсан Утяшева приехала на родину в Башкирию
21 июля 2020, 10:28
В Башкирии жители Белорецка объединились, чтобы потушить сильный пожар в лесу
15 июля 2020, 17:58