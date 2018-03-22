«Это похоже на пиар»: депутаты Госдумы от Башкирии - о скандале со Слуцким

Накануне стало известно об очередном решении комиссии Госдумы России по этике. Эксперты рассматривали вопрос о поведенческих нормам депутата «Единой России» Леонида Слуцкого, которого журналистки парламентского пула обвинили в сексуальном домогательстве.

Отметим, что журналисты изданий «Коммерсантъ», «РБК», «Эхо Москвы» отказались работать с Леонидом Слуцким и отозвали своих журналистов из Госдумы.

- Редакция ИД «Коммерсантъ» удивлена и разочарована решением комиссии Госдумы по этике, фактически отказавшейся от разбора обвинений, поступивших в адрес депутата Леонида Слуцкого, и превратившей заседание в суд над пострадавшими. Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости, - заявили в редакции издательского дома.

Тем не менее комиссия, возглавляемая депутатом Отари Аршба, не нашла «нарушения поведенческих норм».

- Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм, — сказал Аршба.

По его словам, действия журналисток, выступивших с обвинениями, носили целенаправленный и спланированный характер. Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно, вдобавок еще и в период выборов президента РФ, и что немаловажно - спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место инцидентов.

Напомним, с обвинениями против Леонида Слуцкого публично выступили Екатерина Котрикадзе (RTVI), Дарья Жук («Дождь») и Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»). Жук и Рустамова принимали участие в заседании комиссии Госдумы по этике. Примечательно, что «Русская служба Би-би-си», как пишет «Медуза», ранее опубликовала расшифровку записи разговора Рустамовой и Слуцкого. При этом сама запись подтверждает слова журналистки о домогательствах депутата.

Медиакорсеть опросила депутатов Госдумы от Башкирии и задала им вопрос, что они думают о ситуации с оскандалившимся депутатом Леонидом Слуцким.

Член комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Рафаэль Марданшин заявил, что скорее примет сторону экспертов Комиссии по этике.

- Я в корне не знаю об этой ситуации, все знаю из СМИ. Сегодня утром прочитал, что некоторые представители решили отозвать своих журналистов из Госдумы в связи с этим, - это их право. Комиссия по этике приняла, скорее, правильное решение. Потому что если есть нарушение, то девушки имеют полное право обращаться в правоохранительные органы. Пусть разбираются в суде. Защищают там свои права. А так это больше похоже на пиар — себя и своих СМИ.

Депутат «Единой России» Ильдар Бикбаев признался, что также доверяет Комиссии по этике, хотя Леонида Слуцкого лично не знает.

Его коллега Павел Качкаев комментировать ситуацию отказался, добавив лишь, что Леонида Слуцкого знает «очень поверхностно», и отметив, что на его памяти подобный скандал в Госдуме происходит впервые.

Депутат Госдумы от «Единой России» Инга Юмашева, которая в феврале этого года перешла на работу в Комитет по международным делам (где и работает сам Слуцкий), дала несколько странный комментарий по поводу сложившейся ситуации:

- Всю эту неделю я в Вене на интенсивном курсе по разоружению и нераспространению ядерного оружия. Готова дать комментарий по иранской ядерной сделке, но вряд ли это будет актуально для Вас.

Примечательно, что 8 марта на своей странице в Facebook сам Леонид Слуцкий поздравил женщин с наступившим Международным женским днем и, «пользуясь случаем», попросил «прощения у тех, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».

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