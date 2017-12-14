Проект федерального закона парламента Башкирии поддержала Госдума

Речь идет о международных рейтинговых агентствах.

Во втором чтении госдума приняла проект федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статью 18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщают «Вести-Башкортостан».

Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. В том числе в качестве единственных поставщиков услуг по присвоению и поддержанию кредитных рейтингов России будут выступать аккредитованные международные рейтинговые агентства.