Госдума проведет парламентские слушания по вопросам цифровой экономики

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и руководитель Сбербанка Герман Греф обсудили проблемы кибербезопасности.

Как пишет издание Dni.ru, также в процессе разговора были затронуты темы разработки интеллектуальных систем управления, внедрения инновационных Agile бизнес-моделей и электронного документооборота.

На встрече Володин высказал предложение расширить формат обсуждения вопросов цифровой экономики. По его словам, нижняя палата могла бы стать местом для широкой дискуссии по этой теме.

Спикер Госдумы пригласил всех заинтересованных сторон к участию во встрече с законодателями. Эта встреча, по его мнению, может пройти в ближайшее время. Также Володин считает, что правильным было бы провести эту встречу в январе или феврале 2018 года. Парламентские слушания должны пройти с участием представителей банковской сферы, бизнесменов и экспертов.

Володин также напомнил, что профильный Совет нижней палаты ставит вопросы цифровой экономики в центр своего внимания. Он убежден, что законы должны соответствовать современному уровню развития новых секторов.

Кроме этого, по мнению председателя нижней палаты, Сбербанк выступает основным двигателем в сфере цифровой экономики и одним из основных потребителей данных продуктов. Володин подчеркнул, что от совместного взаимодействия и общей работы депутатов и экспертов зависит, насколько законодательство в этой отрасли соответствует современным требованиям.

На встрече, кроме Володина, присутствовали главы некоторых комитетов Госдумы, в частности, Анатолий Аксаков, Сергей Жигарев, Леонид Левин, Андрей Макаров, Дмитрий Морозов и Ольга Савастьянова. Банковскую сферу с Германом Грефом представляли топ-менеджеры «Сбербанка».